數位金融服務時代來臨，為促進國內金融產業持續朝數位化趨勢邁進，金融機構及第三方服務提供者（TSP業者）共同打造更多創新應用場景，客戶掌握自身金融數據主導權，可透過「開放銀行服務」，進而享受更便捷的金融服務。合庫金(5880)旗下合庫銀宣布，即日起，合庫銀行客戶可以在遠傳之「friDay理財+」APP直接查詢合庫帳戶及信用卡相關資訊，操作零距離，使用更便利。

合庫金今年配發1.3元股利，其中現金股利1元，股票股利0.3元。今年首季獲利42.9元，EPS為0.32元。

合庫銀行積極拓展「開放銀行服務」，已於108年9月和「麻布記帳」APP連結可查詢台外幣存款利率及匯率資訊; 110年6月和「集保e手掌握」APP連結可查詢帳戶資訊，現再與遠傳聯手，於4月22日推出跨平臺帳戶及信用卡資訊查詢服務，合庫銀行客戶經身分確認與授權後，可於遠傳「friDay理財+」APP，連結合庫銀行帳戶及信用卡相關資料，跨平臺即可查詢帳戶及信用卡相關資訊，一站式完成帳戶及信用卡查詢、繳費(透過全國繳費網完成繳費)、管理服務，讓生活理財效率再加倍。使消費者在非金融場景中，也能便利的使用金融服務。

此外，合庫銀行持續關注開放銀行推動浪潮，積極洽談不同產業的合作夥伴，在資訊安全的環境下，創造更多場景金融，逐步擴大合庫銀行金融服務延伸至跨平臺、跨產業，深入客戶的日常生活，提供客戶更便利的數位體驗。