前年桃園郭姓男子偷看孫子手機，發現孫子13歲女友裸露胸部及下體的照片，他竟以散布裸照恐嚇，要少女前往摩鐵與他性行為，郭男性侵後又再約少女遭拒，他竟將少女裸照印成相片撒在少女住家前，最高法院依對未滿14女子犯強制性交等罪將郭男判囚7年8月定讞。

年逾60歲的郭男因發現就讀國中的孫子手機內，有當時孫子女友的裸露胸部、下體等照片，他偷偷儲存在自己手機內後，2020年8月他向少女恫稱，若不與他發生性行為就要散布裸照等語，少女不得已隨同郭男到汽車旅館，郭男加以性侵。

郭男食髓知味，要求少女再與他發生性行為，否則要散布裸照，少女藉故推辭，但郭男竟惱羞成怒將少女裸露胸部及下體的照片列印成紙本共15張，2020年9月15日凌晨5點多到少女住處前散布供人觀覽，少女拾得裸照數張追問後，少女泣訴受害經過並報警處理。

台灣高等法院斥責郭男以散布少女裸照之方式脅迫對她性侵，還散布少女猥褻照片，對少女名譽及日後人格發展侵害甚大，危害社會善良風俗，所為應予非難，考量他坦承犯行，且已與少女及其家屬達成調解，賠償部分損害，判刑7年8月，郭提上訴遭最高法院駁回。