今天在MLB場上老虎以3：0戰勝洋基，不過卡布瑞拉(Miguel Cabrera)的生涯3千安還是沒出爐，此戰他3打數無安打吞下2次三振、獲得1次保送上壘，他8局時遭到對方敬遠保送伺候，當時老虎攻佔了二、三壘得點圈，看來洋基非常怕他敲出分數，同時達到生涯3千安，對此底特律主場球迷給予滿場噓聲表示不滿。

Miguel Cabrera is a hit away from 3000 and the Yankees intentionally walked him.



What has happened to a once proud franchise @short_porch pic.twitter.com/KiBf8xXRGf — Barstool Sports (@barstoolsports) April 21, 2022

卡布瑞拉在昨天對洋基的比賽一口氣敲出3安，離生涯3千安只差1支，繼昨天最後一個打席吞下三振後，今天他再次叩關歷史紀錄，沒想到還是無功而返。此戰卡布瑞拉一樣擔任先發第5棒指定打擊，首局就站上打擊區，在1好球後擊出左外野飛球遭接殺，成為此局最後一個打者。

4局他迎來第二次打擊，在2好1壞情況下面對80.7 mph變化球揮棒落空，慘遭三振出局，第6局第三次打擊還是吞下三振，這次他忍到2好3壞滿球數，結果遭93.2 mph切球引誘出棒，再次錯過安打機會。最後一次打擊出現在8局，老虎二、三壘有人，洋基投手盧特奇(Lucas Luetge)送出敬遠四壞造成滿壘。

Yankees intentionally walk Miguel Cabrera then Austin Meadows dunks in a two-run single



"Yankees suck" chants rain down at Comerica pic.twitter.com/woJSilUfE7 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 21, 2022

這讓卡布瑞拉連出棒機會都沒有，眼睜睜看3千安落空，好在隊友梅斗斯(Austin Meadows)敲出二壘安打，一口氣拿下2分，看來洋基策略並沒成功。賽後洋基總教練布恩(Aaron Boone)談及這球說道：「我們非常尊重他，但遇到此情況時很棘手，得做出決定，我喜歡這種對決，所以選擇敬遠了他，只能說這決定是十分痛苦的。」