桃園市政府警察局蘆竹分局南崁派出所、龍潭分局中興派出所21日各有1名員警確診，蘆竹分局大竹派出所21日晚間再傳出1名警官快篩陽性，衛生局證實，該名警官22日PCR確診。

據了解，該名員警21日晚間自行快篩，快篩劑第2條線相當淡，為確保全所人員的健康安全著想，進行PCR採檢，22日確診。