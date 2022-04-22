蘆竹員警確診燒不停 今再添1人確診 11:042022/04/22 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘆竹分局南崁派出所21日有1名員警確診。（陳夢茹翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市政府警察局蘆竹分局南崁派出所、龍潭分局中興派出所21日各有1名員警確診，蘆竹分局大竹派出所21日晚間再傳出1名警官快篩陽性，衛生局證實，該名警官22日PCR確診。 據了解，該名員警21日晚間自行快篩，快篩劑第2條線相當淡，為確保全所人員的健康安全著想，進行PCR採檢，22日確診。 3天6人確診 桃園「澎湖旅遊團」近3成中招 最新疫調足跡出爐 隔離、確診就理賠防疫險 絕跡 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #員警確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆中正國中今全校停課 社會科老師教11班爆確診 10:302022/04/22 生活 基隆確診＋215 市府買千台血氧機應對 04:102022/04/22 地方新聞 高雄確診者居家照護 特製專用垃圾袋 04:102022/04/22 地方新聞 彰化大埔派出所再爆1染疫 累計2警確診 10:492022/04/22 生活 宜蘭喜宴增9例 花蓮再添2傳播鏈 04:102022/04/22 地方新聞 劉品言告別「花子」露胸器 04:102022/04/22 娛樂新聞 周玉蔻、江漢聲確診 篩檢陽性率提高8倍 04:102022/04/22 生活新聞 操盤心法－震盪走勢 台幣、疫情成多空關鍵 04:102022/04/22 證券．權證 新聞透視》還沒有與病毒共存 中央先添亂 04:102022/04/22 政治要聞 與病毒共存 至少還差340萬人確診 04:102022/04/22 生活新聞 大陸新冠本土新增1萬8502例 連3天低於2萬例 09:582022/04/22 兩岸 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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