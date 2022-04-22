交通部前部長林佳龍20日坦承，「只有台北市我有在準備，但不是非我不可」，並稱自己有城市治理的經驗。對此，親民黨前發言人吳崑玉表示，現在正國會跟英系為議員初選鬧得很僵，身為正國會龍頭的林，此發言等於是在「鬧」，甚至形同在嗆身為黨主席的蔡英文、與她撕破臉；但民進黨文化沒有「會吵的小孩有糖吃」這種事，只有「一吵就把你打到死」；他更斷言，未來即便衛福部部長陳時中不出來選，蔡也不會給林，而是會給前副總統陳建仁。

吳崑玉今日（22）接受香港媒體《中評社》訪問分析，台灣本土疫情大爆發，陳時中目前處境尷尬，無法表態，至少要等到5、6月才能評估後續狀況，但即便陳最後無法出來選台北市長，蔡英文也「沒有要給林佳龍」，因為早已有備案人選陳建仁。

吳崑玉分析指出，林佳龍本身是很想選台北市長，但民進黨內評估恐選不上，何況現在正國會跟英系為了議員初選鬧很僵，更對林佳龍不利。吳崑玉直言，民進黨文化沒有所謂「會吵的小孩有糖吃」，只有「一吵就把你打到死」，會吵的人就會變成箭靶，所以民進黨的人吵都有個限度，就像屏東縣長初選三位人選都很會吵，但蔡英文出來講話就會收斂；若真的吵到公開叫陣、撕破臉、後面無法整合，黨中央就會出手，若再亂就得滾，政治前途也就斷了。

針對林佳龍的表態，吳崑玉強調，現在六都提名權都在蔡英文手上，林的言論形同與蔡對槓，林這樣操作後，蔡也不覺得對其有虧欠，對他在黨內沒加分；蔡英文也不會給林，而是會給陳建仁。