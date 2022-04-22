藍天(2362)近期量價齊揚，今早股價站上36元，創逾2年新高價。藍天今年配發2.1元現金股利。藍天獲外資連4個交易日買超，而千張大戶高持股達80.2%，3月營收年增連15個月正成長。

藍天去年全年EPS達3.03元、達7年新高，賺贏前年2.7倍。展望2022年，藍天筆電事業首季業績依舊維持高檔，出貨台數、營收年增百分比可望突破雙位數，隨著歐美國家選擇與疫情共存逐步解封，後疫情時代商用市場需求仍將延續，此外實體電競賽事陸續復辦，加上元宇宙電競生態萌芽，整體電競筆電市場依舊成長可期，藍天積極開發整合處理器大廠以及新世代顯示卡的全新產品，除持續針對不同區域或國家客製化具市場競爭力的產品外，亦與國際大廠合作開發符合市場期待的產品，2022年樂觀看待筆電事業價量依舊長紅。

面對後疫情時代消費者購物模式轉變，藍天在大陸的百腦匯科技廣場持續加強線上線下整合的「發現式消費」，透過與Asus、Dell、Lenovo等國際知名品牌合作，並配合短視頻、直播等新型娛樂模式，推播引起消費者購物慾之商品，藉由興趣-需求-購買的路徑，擴增商場來客數，同時不斷進行商場整改及業態整合，打造讓消費者有如深入其境的體驗場域，提升客戶滿意度及忠誠度，創造人流及金流。

今年以來新台幣匯價偏弱，藍天旗下的百腦匯科技和群光廣場百貨的人民幣收入，可望有匯兌收益。