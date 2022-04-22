Adobe發布After Effects和Premiere Pro的多項創新功能，包括 After Effects對Apple M系列晶片的原生支援、在Premiere Pro重新設計的匯入和匯出工作流程、加入整合即時檢閱和批核工具Frame.io for Creative Cloud 以提升創作者協作效率，以及由 Adobe Sensei 支援的多項創新和其他增強功能。全新版本將透過 Creative Cloud 桌面應用程式向所有用戶推出，以更高效率且智慧的方式協助影片剪接師及初級創作者進行創作。

Frame.io for Creative Cloud的推出讓剪接師與製作人、代理商及客戶在內的專案利害關係人能在雲端無縫協作。這款業界首個供後期製作檢閱和批准的工具，將有助剪接師簡化工作流程，更快、更輕鬆地獲取最終批准。

作為 Creative Cloud 訂閱計劃的一部分，剪接師現在可以與世界各地、不限數量的審閱者共享進行中的工作。在Premiere Pro和After Effects應用程式內及時獲取精確影格註解和加註留言。使用Frame.io加速檔案傳輸技術，透過100GB專用的Frame.io雲端儲存空間快速上傳和下載媒體。可與另一位遠距用戶同時進行多達五個不同的專案。使用從相機到雲端功能，以最快、最簡單、最安全的方式將鏡頭從攝影機傳送給剪接師、動態設計師和其他利害關係人。