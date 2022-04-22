伊朗在3月接近重返核協議「聯合全面行動計劃」（JCPOA），但由於俄羅斯在最後一刻提出的要求以及華府是否能將伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps ，IRGC） 從其外國恐怖主義組織 （FTO） 名單中刪除，使談判陷入僵局。

伊朗伊斯蘭革命衛隊週四表示，儘管美國釋出善意，「定期提出」放棄對美殺害聖城軍指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）報復就解除部分制裁，但革命衛隊海軍司令湯西里（Alireza Tangsiri）表示，要伊朗放棄為蘇雷曼尼報仇就是一個幻想，他們絕對不會停止。

2020年1月，時任美國總統川普下令於伊拉克首都巴格達用無人機擊殺當時在執行海外任務的蘇雷曼尼與其同行的9人，川普認為蘇雷曼尼必須為數以千計美國人、伊拉克人和伊朗人的死亡負責，並試圖將伊朗逼回談判桌。但蘇雷曼尼的死亡只加深了伊朗舉國的憤怒。伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）也強調報復是不可避免的，他們將決定報復的時間和地點。

美在2020年1月擊殺伊朗聖城軍指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，不準備將伊斯蘭革命衛隊從恐怖組織名單中刪除作為伊朗重返核協議的條件，因為該條件不在2015年簽訂協議時的權限範圍內。普萊斯認為，若伊朗要求美將革命衛隊除名，那應該要準備好與華府在其他重要議題上談判。

川普政府在2019年第一次將伊斯蘭革命衛隊放入恐怖主義組織名單，這也是美首次將另一國的國家軍隊列為恐怖組織。

蘇雷曼尼領導的聖城軍名稱來自於伊斯蘭教中的聖城－耶路撒冷的阿拉伯語名稱，聖城軍捲入了敘利亞和伊拉克的衝突，在蘇雷曼尼被殺的前幾天，他才對美軍進行多次襲擊，伊朗支持的什葉派民兵也攻擊美駐巴格達大使館。