4月底單日確診恐破萬！ 柯文哲再曝恐怖真相：全台1/3會染疫

疫情升溫，台北市校園也遭殃，22日上午統計已達165校停課，共6.1萬師生受影響。台北市政府22日下令，國高中下周實施線上教學，已有不少學校收到通知，4月25日至29日實施全校線上遠距教學。相關政策將於下午3：30北市防疫記者會說明。

北市府22日決議下周國高中全面線上教學，知情人士表示，教育局正與學校溝通，鼓勵學校採全校、全年級等形式，並非強制，盼學校透過演練更熟悉線上教學，避免影響學生學習權益。由於國小生在家有大人照護問題，國小暫時不實施。

截至21日止，台北市共有28所幼兒園、59所國小、17所國中、37所高中停課，近5萬名師生受影響。

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊持續居家隔離中，兩人多次提醒中央，若防疫相關規定如居隔等政策不改，社會將很快陷入停擺；柯P甚至預測，照這樣下去，北市最快一周內全市停課，強烈建議「以篩代隔」。