藝人郭桂彬的兒子郭承霖去年跑酒店，把第一天上班的酒店妹灌醉還帶出場，趁對方爛醉酒醉之際帶到旅館性侵。事後又怕酒店經紀人狂扣酒店妹找不到人，沒辦法交代，擔心東窗事發之下，竟直接偷走酒店妹手機，還沒付旅館費用走人，台北地檢署22日將郭男依乘機性交及竊盜罪嫌起訴。

2021年4月間，郭承霖與好友前往北市某酒店消費，並點選第一天在該酒店上班的被害人坐枱，結束後又「框」下女方剩下上班時間，和被害人去吃宵夜。當時被害人已喝醉，坐上郭男車子時，己神志不清，豈料郭男竟直奔附近旅館，將被害人拖進飯店房間用手性侵，但被害人實在因為醉得太厲害，當場在床上狂吐，才逼得郭男罷手。

後來，因酒店經紀人持續撥打手機找被害人，郭男見到電話不斷響起，索性將被害人手機偷走，甚至沒付飯店房間錢，被害人事後報警提告。郭承霖到案後否認性侵及竊盜，辯稱當天雙方是去旅館性交易，後來到旅館內被害人在床上大吐特吐，他就沒有繼續跟對方發生性行為，且認為未完成交才沒付錢，也從未偷走被害人手機。