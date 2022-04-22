人民幣兌美元中間價22日報6.4596，較21日報6.4098，跌498個基點，創逾半年低。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，22日展開人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率持穩在2.1％。這是逆回購規模連續第8日定在百億元，並完全對沖當日到期。

路透統計，本周公開市場有600億元逆回購到期，分布在18至22日。另外，因五一假期調休，24日銀行間市場正常開盤，本周公開市場統計時段為16日至24日。