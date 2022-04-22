台灣大大小小的圖書館超過500所，不僅為當地注入文化氣息，也為區域房市加分不少。台慶不動產根據內政部實價登錄，盤點六都具建築特色、內外美觀的圖書館，觀察近年周邊1公里內、屋齡2年以上的中古屋交易量及平均單價，「高雄市立圖書館總館」周邊住宅交易量最受歡迎，以458件一舉拔得頭籌，排名第二是「台中國立公共資訊圖書館」的386件，第三名則是「台北市立圖書館北投分館）」的337件。

進一步觀察交易量前三名的住宅單價，發現「高雄總圖」、「台中國資圖」目前平均單價尚可見到1字頭房價，吸引想就近走入書中黃金屋的民眾。 台慶不動產新灣區R8捷運加盟店店東林進欽表示，「高雄總圖」本身就是南高雄重大公共建設之一，與高雄展覽館、高雄流行音樂中心、港埠旅運中心、高雄軟體園區等亞洲新灣區指標建物串聯，成為受矚目的新聚落。

周邊住宅因區段話題不斷、產品多元，屋齡20年以上的中古大樓、華廈、國宅來說，依格局、樓層、棟別等條件單價會有所不同，普遍總價約落在800到1,500萬元間可入手，受在地首購族青睞。有些主打中坪數的新成屋，如「名發晶閣」、「福懋悅然」，總價落在2,500到3,000萬元左右，換屋族詢問度高。周邊也不乏大坪數豪宅大樓建案，每坪單價4字頭起跳，甚至高樓層、有海景的戶別每坪突破60萬大關。

台慶不動產彰銀謙樂加盟店店東吳泓諭指出，「台中國資圖」進駐對當地有加分作用，不僅改善市容、提升居住環境的質感，搭上鐵路高架化利多，讓台中市不少西區、南屯區民眾選擇輕移民到南區。在中古屋方面，以屋齡20年上下的3房大樓產品受家庭客青睞，總價在900萬至1,200萬元左右可輕鬆成家；2房房型則是許多年輕小資族、新婚夫妻最愛，總價約700萬至800萬元。