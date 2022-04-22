國際COVID-19疫情嚴峻，且我國社區傳播風險持續上升，衛生福利部中央健康保險署為保障民眾用藥安全，鑑於現有公費COVID-19治療用治療口服抗病毒藥物Paxlovid（PF-07321332與ritonavir藥物組合包裝）與多項藥物會有交互作用，健保醫療資訊雲端查詢系統（簡稱「健保雲端系統」）將新增交互作用主動提示功能，提醒各醫事人員多加留意。

健保署表示，Paxlovid是身體中一種酶（CYP3A）的抑制劑，可能會增加經由這種酶代謝的藥物的血漿濃度，依照用藥說明書載明，該藥與10大類藥物具禁忌，並與35類藥物會產生交互作用，這些藥物包括多種心臟血管用藥、止痛藥、抗癌藥、抗凝血藥、抗痙攣藥、抗憂鬱或精神病劑、抗痛風藥、HIV與C型肝炎等抗病毒劑、抗感染劑、荷爾蒙避孕藥、免疫抑制劑、麻醉、鎮靜/安眠藥，以及全身性類固醇等藥品，使用時須注意藥物血中濃度。

健保署李伯璋署長表示，為保障病人用藥安全，健保署除透過與各特約醫事服務機構專屬健保資訊網（VPN）公告區及「健保雲端系統」摘要區提示Paxlovid的用藥資訊外，也將依用藥說明書於雲端系統透過應用程式介面（API）建置藥品交互作用主動提示功能，提醒醫師善用雲ㄌ端查詢機制，於開立處方時，密切注意並詢問病患是否有使用具禁忌或有交互作用之藥物。

COVID-19治療口服抗病毒藥物Paxlovid之10大類禁忌藥物：‧α1-腎上腺素能受體拮抗劑：alfuzosin‧鎮痛藥：pethidine、piroxicam、propoxyphene‧抗心絞痛藥：ranolazine‧抗心律不整藥：amiodarone、dronedarone、flecainide、propafenone、quinidine‧抗痛風：colchicine‧抗精神病藥：lurasidone、pimozide、clozapine‧麥角衍生物：dihydroergotamine、ergotamine、methylergonovine‧HMG-CoA還原酶抑制劑：lovastatin、simvastatin‧PDE5抑制劑：sildenafil（Revatio）用於治療肺動脈高壓（pulmonary arterial hypertension，PAH）‧鎮定/安眠藥：triazolam、oral midazolam