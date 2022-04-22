有些人一出生就富有，不過也有人要到中年才發達，塔羅牌老師艾菲爾分享水瓶座、射手座、金牛座、巨蟹座的人，年輕時很努力，有自己的目標和想法，當年紀過了30歲以後會越來越有錢，老年生活有保障。

水瓶座

水瓶座早年在他人的眼中顯得有些古怪、活在自己的世界裡，不過這樣不隨波逐流的個性，造就了你能夠專心在有興趣的事物上，隨著時間的推移，你對於許多事物都有自己的一套見解與看法，能夠看到隱藏在事情表面底下的真相，自然也能夠嗅到市場上隱藏的商機，結合你不按牌理出牌的思考路線，一出手便能擄獲眾人的視線，造成話題，錢財也就蜂擁而至，三十歲之後的你，靠著聰明才智與創意致富。

射手座

射手座年輕時容易血氣方剛、做事缺乏瞻前顧後的細膩心思，經過歲月的洗禮，在你的衝勁之中多了幾分思考，反而是你通往成功路上的助力。同時，你面對困難時大無畏與樂觀的態度、樂於學習、懂得創新，往往能在競爭者中更容易被看見，這也是為什麼你在30歲後便能看到好的成果，正是因為你不怕比別人多吃苦，為自己累積了一定的實力與財力。

巨蟹座

天生比較缺乏安全感的巨蟹座，在三十歲之前或許都在不安之中徘徊，也不懂得要把握機打拚事業，不過歷經人生的起落，三十歲之後，你的個性變成熟，懂得自己找到安全感，加上你的天性溫柔細膩，在照顧他人方面也很有一套，於是你能夠將這些心路歷程分享出來，透過經營網路、出書或是其他的傳播方式，為他人指點迷津、給予方向，你的生活在心靈與財富方面都越來越富足。

金牛座

金牛座個性有些憨厚，為人穩妥、踏實，在早年時期是遵循一步一腳印前進，在打拚事業的路途上顯得比其他人慢，能夠賺到的金錢也相對的少，然而，就是這樣穩紮穩打的走，在你專注的領域裡，累積下來的經驗與基礎非常穩固，也有一定的口碑，這些用汗水換來的成果，成為你在三十歲之後的優勢，同時也是開始收穫轉化成金錢的時候，加上你懂得利用賺取來的金錢，投資自己或是其他用途，財富便從其他方面向你湧來，讓你成為真正的有錢人。