新北男帶女友看海，將車開進沙灘，結果車輪卡住動彈不得。 （警方提供）

新北市余姓男子21日晚間帶女友去桃園觀音海水浴場看海，為了讓女友近距離欣賞海景，將車開下沙灘，怎料車輪竟卡在沙灘上，無法動彈，余男多次嘗試用催油門的方式脫困，反而讓車輪越陷越深，余男發現開始漲潮，只好急著報尋求員警的幫助，最後請拖吊業者協助後順利脫困。

新北市鶯歌區1名余姓男子，21日晚間帶女友到觀音海水浴場看海，返家時卻發現車輪陷在沙中動彈不得，警方接獲余男報案後立即到場協助並聯繫附近拖吊業者，順利將受困的車輛拖離沙灘，化解這場危機。

大園警方表示，觀音分駐所於21日19時許接獲余男報案，稱其車輛受困在觀音海水浴場的沙灘上無法動彈，他雖有嘗試踩油門脫困，但車輪在鬆軟的沙地上卻是不斷挖坑、越陷越深，男子無計可施之下，只好向警方求助。

警員葉峻銘、謝嘉瑄獲報到場後，先試著以人力方式幫忙推車，但車輛仍然卡在原地，員警見沙灘不遠處就是海水，擔心隨時會漲潮，讓救援更加困難，便趕緊通知拖吊業者前來協助，終於將車輛慢慢拖出沙灘。

余男看見愛車脫困後鬆了一口氣，表示他因為想與女友靠近一點看海，才將車開上沙灘，沒想到會因此受困，由於當時天色漸暗氣溫下降，加上強勁海風的吹襲，讓他們冷到不停發抖，所幸員警迅速趕來協助，讓他們能夠順利脫困，非常感謝警方的幫忙。