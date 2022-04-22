全台疫情升溫，桃園有對13歲、11歲姊妹檔染疫卻因醫院沒病房被院方要求返家，單親母親傷心不已，里長向在地議員求助，所幸成功轉介至林口長庚醫院治療。對此院方尚不予回應，衛生局則表示，目前2名孩子狀況穩定。

市議員朱珍瑤指出，該名母親為家中經濟支柱，小姊妹於16日確診後還要照顧年邁的公婆，姊姊比較不嚴重、妹妹似乎有休克，一併送至聖保祿醫院急救治療，脫離險境後院方表示沒有病床要請她們返家，該名母親相當無助，里長見狀想給予協助，卻無奈碰不到醫院層級，衛生所又無法處理確診狀況，為此她聯繫衛生局希望轉介至其他醫院。

「現在每個縣市都有這樣的問題，防疫政策都被罵爆！」朱珍瑤說，與衛生局聯繫的過程中，衛生局曾坦言還有200多人在等病床，不一定能馬上救治但會努力，疫情爆發醫療量能吃緊她可以體諒，但想起先前衛福部長陳時中曾說要確診民眾自行應變，感嘆「別人的孩子死不完」。

朱珍瑤也緩頰，聖保祿醫院並不是兒童急診醫院，不應苛刻責怪院方，談及後續處理狀況，該名母親留在長庚醫院照顧小姊妹，獨居在家的年邁公婆則由里長、八德區公所協助送餐。

衛生局回應，聖保祿醫院的確不是兒科重症醫院，桃園市內有24小時兒科急診醫院包括林口長庚、部立桃園醫院及804國軍桃園總醫院，衛生局尊重醫師專業評估，若醫師評估患者需住院，但院內沒有病房或設備無法照顧，會協助轉診至轄內或市外醫院，目前小姊妹狀況已經恢復穩定。