國民黨立委陳以信（左起）、曾銘宗與李德維22日召開記者會，針對監察院長陳菊公然關切立院國務機要費的修法，發表嚴重的抗議。（季志翔攝）

前總統陳水扁國務機要費案纏訟逾15年，立院財政委員會昨審查攸關國務機要費除罪化的《會計法》修正案，國民黨指控監察院長陳菊關切，對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬今（22日）回應，未聽聞陳菊跟修法有關，陳菊並非國務機要費當事人，要質疑院長或任何人還是拿出證據，「不懂國民黨為什麼？」「只想衝突！」

鄭運鵬表示，陳菊不是立委也非第一次審查，不知道國民黨所謂何來，若有拿出證據再來談，隨便牽涉就說民進黨的高層跟這修法有關，這蠻荒謬的；此外，為何覺得陳菊有介入，若有這樣的質疑為何昨天不說，刻意在審查上不去質詢、不去詢答、不去論理，只想衝突，「昨天不去說，不懂國民黨為什麼？完全不懂？」

鄭運鵬強調，陳菊也不是國務機要費的當事人，沒必要去表達意見，國務機要費不在監察院，也並非當事人，也沒聽過院長跟這事情有關，不懂國民黨要拿什麼來質疑。

鄭運鵬表示，國民黨團總召曾銘宗2周前在司法委員會質詢中講到陳菊透過line對話有提到一些事情，他是否去監聽別人的私人通訊，為何會有這樣訊息，從來不拿出證據，身為總召要質疑，要監察院長或任何人，還是拿出證據，曾畢竟是代表國民黨團，是否吃定陳菊不會計較，這樣並不好，還是拿出證據來。