MAKE UP FOR EVER ACADEMY彩妝學院與弘光科大聯合展出彩妝即藝術展覽,此為「異想植蘊」作品。(弘光科大提供)

彩妝即藝術!全球知名MAKE UP FOR EVER ACADEMY彩妝學院與弘光科技大學,聯合舉辦「MAKE UP IS ART • NATURE RECONNECTION」彩妝學院20周年藝術饗宴;將於4月29日至5日8日,在台中國家歌劇院「忘我廳」,展場以大自然為靈感延伸出的四大主題32幅作品,虛實呈現。

弘光科大指出,1984 年創辦人 Dany Sanz 將她對藝術的熱情轉移到化妝領域,創立了MAKE UP FOR EVER,滿足化妝師對於色彩的渴望與需求,將化妝視為一種藝術形式。2002 年,第一所MAKE UP FOR EVER 學院在巴黎成立,以「創造、教育、提升」為座右銘。

受到全球因疫情發生深刻變化,MAKE UP FOR EVER 學院的學生在工作中自然而然地轉向與世界重新建立聯繫,重新反思了美、自然的重要性,以及人類與自然的互動進行彩妝創作,希喚起人們思考植物、動物以及與自然的對等關係,這些精美創作體現了新時尚的願景和價值觀。

弘光科大化妝品應用系副主任許慈芳、教授簡淑玲,有鑑於MAKE UP FOR EVER彩妝學院成立20周年之際,開創數位平台,匯集來自全球各地學生的32幅創作圖像,以臉部及人體彩繪展現所有藝術的可能性,探索與自然連結的所有形式,而和品牌接洽及策畫到台中國家歌劇院展出,將世界彩妝藝術新時尚呈現給中部觀眾。

展場將展出「萬獸蛻變」、「延展視界」、「異想植蘊」、「重返大地」四大創作主題共32幅作品。弘光科大化妝品應用系與品牌合作彩妝師將帶領學生,進行人彩繪實境演出,向彩妝藝術致敬。展場設有藝術互動線稿創作區,提供展出作品線稿、色鉛筆,讓參觀民眾可發揮無限創意參與創作。

化妝品應用系彩妝展覽