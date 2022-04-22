本土疫情持續擴大，今傳出確診個案逼近4000例，詳細疫情有待指揮中心下午記者會說明。

包括指揮官陳時中在內，各界均認為本土個案單日破萬例將於月底前出現，台灣已連續7天破千、近兩天都破2000，今傳出一口氣破3700例，若加上境外移入，恐逼近4000例。