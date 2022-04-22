疫情擴大 今傳近4000例 指揮中心下午說明 11:282022/04/22 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本土疫情連7天破千例，今傳逾3700例，逼近4000大關。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情持續擴大，今傳出確診個案逼近4000例，詳細疫情有待指揮中心下午記者會說明。 包括指揮官陳時中在內，各界均認為本土個案單日破萬例將於月底前出現，台灣已連續7天破千、近兩天都破2000，今傳出一口氣破3700例，若加上境外移入，恐逼近4000例。 沒打3劑不能進去！疫苗新制今上路 5QA一次看 北市開第一槍 宣布國高中下周免到校 #本土疫情 #陳時中 #新冠肺炎 #台灣 #4000例 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 居隔人數狂飆「恐成類三級」 醫：這政策該改了 10:572022/04/22 生活 地方疫苗吃緊 明有莫德納到貨 04:102022/04/22 生活新聞 觀念平台－全球產業重組中的台灣方案 04:102022/04/22 專題周報 北市開第一槍 宣布國高中下周免到校 11:192022/04/22 生活 居家照護政策慢半拍 亂象叢生 04:102022/04/22 生活新聞 藥華藥三期臨床 啟動收案 04:102022/04/22 證券．權證 聚焦再生醫療 打造生技護國神山 04:102022/04/22 產業特刊 普特絲防霾紗網 van Heek 獨家授權 04:102022/04/22 產業特刊 供應鏈拉警報！大陸「世界工廠」義烏爆疫情 實施三級防控 09:292022/04/22 財經 博鰲論壇 習近平提全球安全倡議 04:102022/04/22 產業財經 台灣淨零排放協會 推動碳中和 04:102022/04/22 產業特刊 台南母親節餐廳訂位冷清 只剩拜票電話 04:102022/04/22 地方新聞 篩檢代替隔離 成未來方向 04:102022/04/22 財經要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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