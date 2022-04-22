衛福部部長陳時中屢次在防疫記者會上表示，開放居家照護確診者與居家隔離者可以訂購外送，並且要求外送員送餐上樓，引發許多外送員的不滿聲浪。全國外送產業工會批評，外送員在外送平台不受控制的砍薪之下，收入相當微薄，甚至已經不到基本時薪，但在政府防疫的一聲令下，竟然還要被迫承擔高度染疫風險。

外送工會表示，去年政府有相應保障外送員的防疫措施，包含在防疫期間讓外送員不上樓，暫停使用現金支付等，有許多縣市配合發布禁令守護外送員的安全，但現在完全沒有任何配套的狀況下，一聲令下便讓所有外送員身處險境，實在難以理解。

外送工會說，外送員一天送餐要接觸的地點高達50個至100個，以現在隔離觀察期10天而言，就有500至1000個接觸點。顯見如若外送員送餐與確診者接觸造成染疫，所造成疫情快速擴散影響是國家無法承受的。更不要說外送員家庭中也是有老有小，也不乏無法施打疫苗的幼兒，這樣不是讓所有外送員被迫將家庭暴露於染疫風險下嗎？

外送工會認為，真正有效的做法，是成立外送防疫國家隊，召募一批自願承擔風險協作的外送夥伴參與，配給較為完善的防護裝備，並加發較高額度的防疫津貼，專門配送居家隔離者、確診居家照護者。這樣無論配送餐飲與日常用品都可以正常化，甚至配合醫療院所配送藥品，亦可在此機制下完成。

外送工會指出，如果只是以政府權勢強押所有外送員上陣，讓所有外送員暴露在不確定的染疫風險下，無法自願選擇，也沒有充裕防護裝備與較高防疫津貼，這無異於是政府耍流氓欺壓普遍比較弱勢的外送夥伴。