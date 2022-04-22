疫情連續爆炸來，彰化縣副縣長被匡列隔離，今天也傳出彰化市長林世賢確診了，上午緊急取消預定召開的「居家照顧關懷夥伴大隊成立」記者會，傳出連市長也確診了後，都一片驚呼「啊！」公所也成了重災區了，不前已暫停辦公，員工也暫時不能外出，應該是正在等候衛生局安排快篩。

「太慘了，機關都紛紛淪陷了」疫情預料還沒爆到最高點，不知道接來的因應狀況，彰化縣政府已經採取一半人力分流上班，農業處兩人確診後，今年沒再增加，農業處同仁PCR採檢71人，都是陰性， 13位居家隔離中。沒有居隔的同仁，今天、星期六、下星期一，三天都要快篩後，確認陰性，才能進辦公室。

彰化市公所今天有不少民眾要洽公被擋在門外，傳出市長身體不舒服到，一大早警覺，趕緊到醫院採檢確診了，公所暫時關閉，衛生局正安排為公所相關接觸同仁採檢，至於未來上班狀況，還待進一步公布。

隨後市長林世賢透過公所LINE的群族表示，抱歉讓大家緊張了！世賢因自覺喉嚨不舒服、今早自行前往採檢，目前採檢初步結果為陽性輕症，世賢要向市民大眾說聲對不起。

林世賢表示，現在正在配合衛生局進行足跡疫調，公所也因應衛生局要求，本所及介壽生活藝文館先行暫停開放及受理洽公業務，不便之處還請市民朋友們見諒！面對疫情，就像阿中部長說的，我們都要持續「戒慎，但不恐懼」。