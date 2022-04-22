南方二重唱是五、六年級生熟悉的歌手。（周麗蘭攝）

為向辛苦的醫護及防疫人員致敬，雲林縣政府與台灣電力公司合作，4月30日下午6點，在斗六藝術水岸園區戶外舉辦「雲林藝閃閃感恩音樂會」，歌手有殷正洋、南方二重唱、涂佩岑、李麗芬、謝宜君等，總人數限制500人進場，當天將有現場直播，鼓勵線上觀賞。

雲林縣長張麗善22日表示，這1、2年來籠罩在新冠肺炎疫情之下，大家很焦慮不安，現在疫情雖有點升溫，但大家已經打了2劑、3劑疫苗，所以在母親節前夕，也是護士節前夕，於30日下午6點舉辦一場感恩音樂會。

張麗善說，現場必須保持社交距離，人數上限是500人，歡迎大家線上觀看，放鬆心情，不要過度驚慌不安。

她表示，感恩音樂會不只是感謝醫護人員，也感謝平常辛苦付出操勞家務的偉大的媽媽，歡迎帶著媽媽前往聆聽經典民歌，度過美好的夜晚，記得緊密戴好口罩、量體溫、保持社交距離、實名制。

本次音樂會憑醫護證或情侶裝前150名入場，可兌換限量文創抱枕；為響應公益及實踐愛心，攜帶111年3-4月發票2張即可兌換摸彩券，有電動車、冰箱等多項電器好禮，發票將全數捐贈給社團法人雲林縣兒童福利發展協會。