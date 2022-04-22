「市長選為洲，竹北建設多！」國民黨新竹縣黨部辦理縣議員暨鄉鎮市長登記22日最後1天，立委林為洲在支持者陪同完成登記，將全力爭取竹北市長黨內提名，林為洲表示，此次決定落葉歸根，選擇為生養60年的故鄉努力，一定會將竹北市的建設臻於完善。

「竹北在地生活60年，我懂竹北，我了解竹北！」林為洲說，他擔任民意代表25年，已深入傾聽民意，了解地方民眾需求，希望能透過選舉過程，進一步盤點地方缺乏的公共設施，讓竹北市能穩健且持續發展。

林為洲說，竹北市是充滿年輕活力的城市，有好的城市規畫，但沒有很好的管養能量，橫向聯繫及跨機關溝通，有很大的改善空間，尤其竹北市有200座公園，500多條巷道，須要更有效的治理，強化管理與養護的責任，才能符合竹北市民的需求。

林為洲強調，只有縣府與竹北市公所無間合作，通力分工，才能把基礎建設與管理養護做得更好，他期待能為國民黨拿下睽違8年的竹北市長，與楊文科縣長合作發揮1＋1大於2的價值，共創美好新竹大步向前。

林為洲表示，選擇在故鄉需要的時候挺身回鄉，在地鄉親是他最強力的後盾，有能力的時候更應該承擔，定將奉獻過去所作所學，整合中央與地方的經驗，讓竹北市更好，創造竹北成為一個青年能發揮理想、壯年能安身立命的嶄新城市。