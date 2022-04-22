僑泰高中校長温順德(左起)頒發獎狀、獎金給陳信諺，鼓勵他再上層樓。(僑泰高中提供／林欣儀台中傳真)

多益英文檢定（TOEIC）成績公布，就讀僑泰高中應用英語科三年級的陳信諺，一舉奪下950高分，也因此獲選為該校「每周一星－與校長的午餐約會」貴賓，校長温順德並頒發獎狀、獎金表示鼓勵。陳信諺說，因為喜愛英文，常利用課餘時間自學，且不怕說錯、被糾正就修改，不斷累積實力。

提到對英文的熱愛，陳信諺說，小時候家人都沒發現他對英文感興趣，直到13歲時全家搭乘郵輪到日本旅遊，他在船上用流利的英文與船員溝通，家人才對他刮目相看。

成長在單親家庭的陳信諺，不因家庭狀況有別於他人就感到氣餒，温順德說，陳信諺在僑泰國中部就讀時完全沒補習，就憑藉著對英文的喜愛，上課認真學習，下課後更利用聽音樂及看電影、影集等方式自學，也會透過網路與外國人對談，並嘗試翻譯Youtube上無字幕的英文影片，成果廣受網友好評。

提到學英文的訣竅，陳信諺強調，最重要的就是必須「常使用」，尤其「不要怕說錯」，許多人因為怕說錯、就不敢說，但若說錯了、遭到他人指正，其實馬上查出正確的說法、立即修改即可，沒有人會因此嘲笑。他特別感謝僑泰師長的支持與鼓勵，讓他自由發揮自己的天賦。

導師黃敏珊表示，陳信諺個性內斂、看起來酷酷的，但語言學習天分高、也相當有熱情；他高二下學期就通過全民英檢中高級、多益成績考取910分，上了高三後成績更上層樓、奪下950高分多益成績，其英文程度直逼外文系研所畢業的碩士生。

為提升學生榮譽心，温順德每周舉辦「與校長的午餐約會」活動，邀請各領域有優異表現的學生共進午餐，陳信諺是昨天午餐貴賓。温順德說，陳信諺能拿下多益950分成績相當不容易，除憑藉其自身努力，也印證學校六年一貫的教學績效。