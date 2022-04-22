電子遊戲風靡全球，連帶著實況直播主盛行，許多人投入該行業，玩的遊戲和風格都有所區別，有些是專業講解、也有性感火辣、可愛呆萌等，日前有網友在論壇上討論「台灣實況主女神選誰？」，除了已知高人氣的實況主，還有最近剛紅的幾位新秀，眾人討論熱烈。

網友在PTT發文詢問，「台灣實況主女神選誰？」，內文提到「Twitch蠻多女實況主開台的，從少女到阿姨，從溫柔到粗暴，任君挑選」，比較紅的像是阿樂（本名林妤臻），曾是職業實況主，後來拓展事業進軍電視台擔任主持人，現還是會開實況直播，風格甜美可愛，受到很多粉絲追捧。

被提名的還有Twitch女實況主世界排名前四的貝莉莓，擁有甜美的臉蛋和開朗性格、童顏下的姣好身材，加上直播的辛辣風格讓她狂吸一票粉絲。同樣榜上有名的還有台灣女子電競戰隊一員的正妹實況主「蝴蝶兒」，外型清秀、性格不做作，且擅長操作高難度的遊戲角色聞名，是實力與外貌兼具的高人氣實況主。其中還有已婚的鳳梨妹，不過結婚之後有粉絲反應太常曬恩愛，人氣似乎有所衰減。

該討論串吸引許多網友留言，其中呼聲最高的是「赤鬼伯伯」，網友表示「目前就赤鬼吧！最懂撩」、「赤鬼吧年輕懂玩」、「目前喜歡赤鬼」、「只能選赤鬼了，常常發福利」。

赤鬼伯伯外型清純可愛，偶爾也會嘗試性感造型，風格較為多變，而且對觀眾有求必應，破萬時開心用熱舞回饋粉絲，直率性格讓觀眾死心踏地，成功擠進熱門實況主的行列。