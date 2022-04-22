曾赴泰國做變性手術的網紅罔腰，甜蜜交往鳳梨(吳泓易)，感情鬧得風風雨雨；分手後交往現任男友阿猴，已有近2年時光，雖去年(2021)3月一度鬧過分手，最終兩人決定復合，不料罔腰2月才剛剛宣布將在3月，決定見男友家長、張羅結婚事宜，昨日(21)突然就在社交平台報喜：「我們決定結婚了…現在的我是楊太太！」引來大批粉絲送上祝福。

罔腰向大家感性透露，遇到一個自己愛的人很容易，但遇到能彼此相愛的另一半是很不容易的事，「經歷過不少我要演這對方很愛我的開場白，無限訴說他對我的好 的個人秀，以上結束了」和阿猴相處的這一年多以來，她發現對方待自己好是真的，宣告「不復合了直接結婚」字句流露著對男友的愛。

最後，罔腰訴說著男友對她有多好，感性地形容：「我不必為了任何商演、代言、活動廣告去詮釋他對我的好，他對我的真。」這些日子以來，自己確實真心的笑了，如今她要認真活出自己、認真的被愛、還有愛一個人，甜喊：「我們決定結婚了，現在的我是楊太太」合照中她和阿猴依偎在一起，露出自信笑容。

這項喜訊一經曝光後，舊愛鳳梨大方留言兩字：「恭喜」罔腰看到後回應謝謝二字，網友們也祝福他們「哇恭喜你們要一直甜滋滋喔！」、「粉紅泡泡，關注你們一陣子真心覺得你們很速配！」、「當初你們分手還很不捨這麼配的兩個人就這麼散了，看到你們結婚好開心！」、「要加班幸福肥下去喔」、「終於看到最美的結局」。