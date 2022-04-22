長興(1717)家用抗原快篩獲食藥署緊急使用授權，5月即可出貨，今日開高走高飆上漲停板40.45元鎖住，至11:30，買單近2.9萬張排隊搶著要買。

長興家用抗原快篩獲食藥署緊急使用授權，後續將布局國內通路並供企業採購，目前積極進行產能調配，相關原物料已於月底前陸續到貨，預計五月即可出貨家用快篩。

長興的家用抗原快篩試劑為市面上少有供應鏈在地化之檢測試劑，使用億康生物科技自主開發高敏感度兔單株新冠肺炎病毒抗體原料為核心，搭配台灣製造之奈米金粒子、卡匣及採檢工具，透過長興汐止QMS廠(已取得TFDA醫療器材製造許可)醫材品質管理系統下生產，於國內醫院收案完成臨床試驗，秉持用台灣最好的原物料及技術，提供最好的產品給國人使用。

國內疫情由於Omicron快速傳播而確診數遽增，疫情指揮中心日前公告透過家用快篩做疫情控制及居隔管制，長興家用抗原快篩試劑通過專案製造核准（EUA)後，將以最快速的時間上市銷售，因應市場需求。長興家用快篩除可透過鼻腔便利採檢，依照說明書操作最快能於10分鐘內得知結果，配合政府防疫政策，提供民眾更便利的防疫工具。