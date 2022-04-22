新冠肺炎疫情升溫，全台上萬人正處於居家照護及居家隔離，如有就醫需求須尋求視訊診療。其實早在疫情初期，各大醫院就陸續設置遠距醫療門診，不僅適用於居家照護或居家隔離者，對於受疫情影響不便出門的長者也適用，近來更走入長照機構，透過醫師、長輩及家屬三方視訊看診，不在身邊的家人也能即時掌握長輩身體狀況。

通訊診療除了打破空間限制，更可大幅縮短候診時間，並可根據自身行程批價領藥，對生活及工作的影響降至最低。據統計，實體看診含交通時間平均花費2小時，透過通訊診療，看診時間只需要10到15分鐘。

台北醫學大學附設醫院自110年啟動「遠距通訊診療」2.0版，開立13科的通訊門診，去年5月迄今，約有3500人次透過通訊診療方式完成看診。北醫附醫遠距醫療中心主任劉文琪表示，隨著居家隔離及居家照護的民眾持續增加，大部分民眾可透過「送藥到府服務」得到適合的用藥，但若仍希望可以和醫師面對面看診，通距診療就可以派上用場。

另外，近期引起關注的中醫抗新冠藥物「清冠一號」，也可以透過通訊診療門診取得。確診病患透過視訊看診，配合出示確診證明及填寫相關同意書與回傳體溫單，經醫師評估符合資格後即可開立公費清冠一號處方。

不僅照顧居家照護及居家隔離對象，北醫附醫遠距醫療中心也首度與長照機構攜手合作，提供機構長輩通訊診療服務，透過手機或平板的視訊三方通訊，醫師、長輩及長輩的家人可以同步完成看診、即時掌握長輩身體狀況，也可避免長輩進出醫院的染疫風險。

隨著疫情升溫，長照機構長輩的健康更顯得脆弱。劉文琪指出，大部分長輩都有慢性用藥的需求，又要避免頻繁出入醫療院所，因此特別與長照機構合作，依據長輩慢性病處方箋的回診時間，安排原科別專科醫師視訊看診，醫師、長輩與家屬可在線上同步討論，醫師透過機構提供的照護紀錄與線上問診，精確掌握長輩身體狀況，開立用藥後，由機構人員統一領藥，而家屬更能即時掌握長輩的身體狀況。

劉文琪觀察，許多長照機構的長輩因為探病減少加上不善操作手機，疫情以來與親友的見面機會減少，三方視訊診療時，長輩看到家人也在鏡頭上一同參與就醫過程，往往非常感動，氣氛很溫馨，讓醫療更有溫度，可說是意外的收穫。