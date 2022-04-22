中央擬「以篩代隔」3階段開放 侯友宜批：緩不濟急

指揮中心研擬篩檢替代隔離並採三階段開放，先開放醫療人員、再來是關鍵基礎設施相關人員，最後全體人員。不過新北市長侯友宜表示贊成以篩代檢，但三階段措施「緩不濟急」，新北市隔離人數2萬多，既然目標擺在中重症，居家隔離就要快速、適度做好調整，確保醫療量能。

侯友宜說，這段時間他不斷地跟中央溝通，新北率先推動居家照護，新北市確診個案、都市密集度全國最高，再加上人口最多，必須要提早作部署。

侯友宜說，新北重點擺在中重症以及高風險族群，不讓醫療量能拖垮，居家隔離在一周前他一直向部長反映，希望能就這部分調整，唯有調整量能到居家照護，才可讓醫療量能不受到衝擊，也讓公衛體系人員轉換能夠應付自如。

侯友宜說，陳時中部長這有檢討，知道他是一個善意的回應，不過對地方的執行面來講確實還是有他的困難度，新北目前居隔2萬多人，很多的程序要走，中央可能要再重新思考，這樣一個速度是不夠的，沒有辦法讓居家照護隨時上來的量能轉移到這邊來，所以這個部分我也拜託中央再重新的再去思考，怎麼樣把它做得更完整，會找一個時間再跟大家做一個報告。