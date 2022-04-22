前重量級拳王麥克泰森(Mike Tyson)就算不在拳擊場上，仍是外界關注的一大焦點，最近據美媒《TMZ》報導，泰森在飛往佛羅里達的班機上鬧出事故，用他著名的「鐵拳」暴打一名後座乘客，原因是後者喝醉不斷挑釁騷擾他，而這名男子頭部甚至出現了血跡。

ICYMI: Mike Tyson seemed to lose his cool on a plane on Wednesday night ... repeatedly punching a man in the face after the guy had apparently annoyed him. https://t.co/x7CEFS9yYV — TMZ (@TMZ) April 22, 2022

55歲的泰森仍是外界畏懼的對象，但最近卻有人相當不要命，在飛機上糾纏泰森，這齣鬧劇也被拍了下來，影片開始男子站著對前座的泰森指指點點，但泰森不為所動，接著男子坐下繼續碎嘴，並朝著鏡頭秀出自己喝剩的酒，看來他八成已經醉了。

之後鏡頭一轉，只見泰森已起身朝後面的男子猛力揮拳，旁邊乘客努力制止後才讓泰森停下，後來這名男子一臉無辜面對鏡頭，頭部右側出現明顯血跡，可見泰森真的火大了，若無旁人加以制止，他的下場恐怕會更加嚴重，下飛機後男子在接受治療後報警。

其實原本局面不該是這樣，據美媒表示，泰森登機後受到乘客們熱烈歡迎，起初被毆打的男子開心要找泰森合照，但就目擊者表示，後來男子開始咄咄逼人，原本泰森還叫對方冷靜下來，沒想到他變本加厲，才導致泰森徹底失去耐心。

Imagine being dumb enough to provoke Mike Tyson in the close proximity of a plane during a 3 hour flight😂😭🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/T3IBuB7lor — 🛸🐐Ziggy B🐐🛸 (@therealziggyb23) April 21, 2022

美媒《marca》事後也跟進報導事故細節，泰森發言人代表出面說明，表示泰森在座位時男子朝他扔了水瓶，之後泰森拒絕與他合照，發洩完情緒後就直接走下飛機，發言人還勸這名男子以後接近名人時要三思而後行。確實對方是前重量級拳王，沒事真的不要招惹。