雖然新冠肺炎繼續肆虐全球，但通膨開始取代病毒，成為人類生存的新挑戰。

過去一直堅稱通膨只是供應鏈瓶頸所造成「短暫現象」的美國聯準會主席鮑爾22日改口稱，「抑制通膨絕對必要」、「通膨是一個全球現象；他還預告，5月美聯儲召開的貨幣政策會議（FOMC）上，將討論50個基點（0.5%）的加息。這將是2000年以來聯準會最大一次加息。

美國3月份通膨年增8.5%，是40年來最高的。過去一年，即使美國通膨連創新高，鮑爾卻堅稱通膨是「暫時的」，隨著供應鏈瓶頸和對商品的過度需求減弱，通膨將會消退；但隨著通膨持續惡化，鮑爾放棄「通膨是暫時的」說法，並表示，聯準會不得不改變方向。

對於通膨，鮑爾最新的說法是，恢復價格穩定是絕對必要的，沒有價格穩定，經濟就無法運轉；通膨實在是一個全球的問題，但彼此之間有差別，他曾預計，美國通膨會在3月份到達高峰，但實際情況並非如此；所以，聯準會將使用工具讓通膨率回到2%的水準。

在這一波通膨大潮中，華爾街的大型上市公司是最大的受益者，去年近100家美國最大上市公司利潤率比2019年至少高出50%，但危機已經浮現。

特斯拉第一季營收創歷史新高、股價暴漲，但執行長馬斯克22日卻警告，通膨遠高於官方數字。

馬斯克認為，今年一整年都會面臨高漲的物價，且官方數據低估真實幅度，特斯拉的供應商已經要求提高零件成本提高 20%~30%；但他坦言，無法控制宏觀經濟環境，以及政府是否繼續印製大量鈔票。

在鮑爾放話美元將升息後，美元開始走揚，22日離岸人民幣兑美元跌破6.50，一天跌逾200點，創2021年8月23日以來新低。

22日，中國人民銀行行長易綱在博鼇亞洲論壇「全球通脹（膨）、加息潮和經濟穩定」分論壇做主題演講時強調，「實施穩健的貨幣政策，穩妥應對外部環境衝擊。」

易綱指出，當前國際形勢充滿不確定性，地緣政治緊張局勢進一步加劇全球通膨壓力；近期中國金融市場出現了一些波動，這既有外部衝擊因素，也有國內疫情散發、經濟下行壓力加大等內部因素的影響。

面對挑戰，易綱表示，中國貨幣政策加大對實體經濟的支持力度，2021年12月以來，1年期和5年期以上LPR分別下降15個和5個基點；截至今年3月底，廣義貨幣（M2）和社會融資規模分別增長9.7%和10.6%，較上年末顯著上升。

國際貨幣基金會（IMF）最近公布的《世界經濟展望》報告預測，今年發達經濟體的通膨率預計為5.7%，新興市場和發展中經濟體的通膨率預計為8.7%，二者較1月份的預測分別提高1.8和2.8個百分點。

IMF警告，疫情已對全球經濟造成「永久性的長期創傷效應」，對許多國家來說，通膨已經成為一種明確而現實的危險。