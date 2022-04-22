俄羅斯央行行長Elvira Nabiullina周四表示，考慮在下次的政策會議中進一步下調關鍵利率。此一表態凸顯了俄國面臨的經濟挑戰，俄國正試圖減緩西方制裁的影響。

Nabiullina進一步指出，俄羅斯考慮調整外匯管制，以避免盧布在黑市交易過於偏離官方交易水準。俄羅斯央行在2月下旬緊急將利率提高到20%，協助穩定了盧布，並克服了通膨揚升的局面。接著央行在4月8日將利率降至17%。下一次董事會議將於下周的4月29日舉行。

Nabiullina周四於國會上透露，在接下來的會議，考慮降息的可能。

俄國第二大銀行VTB的主管Andrei Kostin則言，他預計央行在下一次會議會降息到15%，今年底前降到12%至13%。

俄羅斯央行在4月對經濟學家進行的調查顯示，俄羅斯目前的通膨率為17.6%，今年有望加速至22%；而在2022年，俄國經濟將收縮9.2%。

Nabiullina先前曾警告，俄羅斯在2021年取得了近13年來最強勁的經濟成長，成長率高達4.7%，現在將發生結構性變化，因為西方的嚴厲制裁限制了俄羅斯進入全球金融體系和貿易的機會。

行長也說，即使生產活動具有高度的本地化，但是當進口替代的水準相當高之時，也可能會出現問題。例如俄羅斯自己生產紙張，但需要外國漂白劑；或自己生產食品，但急需外國包裝材料。

俄羅斯也正面臨資本外逃，同時正在應對可能的外債違約。