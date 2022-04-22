中菲行(5609)針對大陸華南地區汽車零配件供應商，整合其共同銷往墨西哥工廠進行組裝的垂直供應鏈，並以創新「空運轉跨境卡車」的多式聯運方案，相較於傳統包機，成功為客戶省下近4成的運輸成本。

中菲行中央管理服務處指出，華南地區汽車產業供應商眾多，因此專案團隊特別重視，為包括沖壓模具製造商等客戶，鑽研精進運輸模式，更透過共享與共攤的概念，有效為15個出貨商集運，提供最具成本效益的物流解決方案。

從華南運送到墨西哥，除了只有少數航班提供有限艙位的客機外，其載貨高度限制亦無法符合貨運需求，而在專案陸續完成的76票貨總重81噸中，體積最大的汽車檢具貨物高度便超過1.6公尺，再加上每一個檢具的重量高達750公斤，困難重重。中菲行從廣州白雲國際機場起運的超大貨物人工查驗、客製化監督保護貨物的木箱包裝，到在旺季與各大航空公司操盤包板協議，專案團隊有效運用客機與貨機搭配保稅卡車的多式聯運方案，於一周內完成任務。

中菲行表示，在客戶限縮的貨運時程下，集團中/美團隊與長期合作的航空公司、保稅卡車公司和墨西哥當地策略性合作夥伴得以高效無縫接軌；特別在面對旺季包機運費持續高漲的中美航線，透過空運轉跨境卡車的創新物流服務，除了有效為客戶省下近4成的運輸成本，更在併裝集運過程中，為全球供應鏈增添物流彈性與減少碳足跡。