女子騙錢搭車伎倆鬧進派出所，畫面遭網友PO上網，呼籲民眾勿上當。(翻攝自臉書「靠北高雄計程車」)

高雄市何姓女子昨天中午和計程車司機因車資糾紛鬧進派出所，警方調查，何女向路人乞討350元車資後，搭上計程車說要去長庚醫院，不久女子又改口稱要去美麗島，要求司機退錢，雙方爆發言語衝突，爭持不下鬧到派出所，左營分局警方協調後，雙方各自離去，有網友發現，該女日前經常在高雄殯儀館向往生者家屬要錢，呼籲民眾不要再上當。

有網友在臉書「靠北高雄計程車」中PO出影片，畫面中一名女子坐在後座沒戴口罩，上車後說要去長庚醫院，並有人幫她付款350元車資，不久後該女改口說要去美麗島，途中要求司機將350元退給她，讓司機傻眼直呼「我為什麼要退錢給妳？」女子見司機在錄影，馬上移位到司機正後方，但司機不罷休，女子瞬間暴怒，用力踹了一下司機椅背，並怒吼別再拍她，而司機瞬間也破口大罵「踢X小啦」，女子則飆罵「XX娘」，雙方爆發言語衝突，鬧進派出所。

網友紛紛留言表示，「直接帶到警察局」、「告起來」。高雄市左營分局表示，這位何姓女乘客，疑似跟爆料公社之前的殯葬業女生是同一人，這起計程車資糾紛雙方未提告，後來雙方各退一步，未退錢即各自離開，過程大約5分鐘。