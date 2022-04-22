不是詐騙係金ㄟ！8旬老翁領百萬現金 只為失業兒付手術費

「阮子『阿嬤棍』趕緊欲手術，真正愛用錢啦！」這次係金ㄟ。台中市南屯區82歲老翁近日前往區農會，要求臨櫃提領100萬元現金，讓行員和員警不斷苦勸，不料最後查證才發現，老翁失業的兒子長骨刺，在烏日區大型區域醫院準備進行頸椎活動式人工椎間盤置換，急需用錢。
陳姓老翁向行員指出要提領100萬元手術讓兒子動手術，但行員仍擔心老翁遇上詐騙集團，擔心老翁受騙，緊急通報第四分局員警到場，由於老翁堅稱失業中的兒子因為長骨刺很嚴重，已經住院等待動手術，因此急需要用錢才能開刀。
警方原本納悶手術費為何需要一口氣馬上支付上百萬元現金，沒想到幾經查證聯繫，確認老翁的兒子陳姓男子，因頸椎椎間盤突出嚴重惡化，需要置換人工椎間盤，而自費的人工椎間盤還真是費用驚人，單片就要價25.5萬元至30萬元之間，而陳翁兒子一口氣要置換4片，手術費龐大，讓失業中的他無力負擔。
由於提領百萬元現金，員警不放心，在與醫院連繫後，決定全程護送老翁到醫院，老翁對於員警貼心的護鈔舉動不斷表達感謝，途中也忍不住向警方表示，自己年事已高，為了領這筆現金鉅款，連日來不斷奔波跑來跑去，真的很無奈，邊說邊頻頻搖頭的他，忍不住哽咽紅眼眶，讓員警也為陳翁的無私父愛感動。
南屯派出所所長江松泳呼籲，前往金融機構提鉅額現鈔，除須確認是否遭詐騙外，最好2人同行較為安全，亦可向所在地警察機關申請護鈔服務，以維自身及財產安全。
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