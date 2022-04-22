台中第四分局員警一路護送身懷百萬元鉅款的陳姓老翁至烏日區某大型區域醫院。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

員警護送老翁至醫院繳納手術費。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

不是詐騙係金ㄟ！8旬老翁領百萬現金 只為失業兒付手術費

「阮子『阿嬤棍』趕緊欲手術，真正愛用錢啦！」這次係金ㄟ。台中市南屯區82歲老翁近日前往區農會，要求臨櫃提領100萬元現金，讓行員和員警不斷苦勸，不料最後查證才發現，老翁失業的兒子長骨刺，在烏日區大型區域醫院準備進行頸椎活動式人工椎間盤置換，急需用錢。

陳姓老翁向行員指出要提領100萬元手術讓兒子動手術，但行員仍擔心老翁遇上詐騙集團，擔心老翁受騙，緊急通報第四分局員警到場，由於老翁堅稱失業中的兒子因為長骨刺很嚴重，已經住院等待動手術，因此急需要用錢才能開刀。

警方原本納悶手術費為何需要一口氣馬上支付上百萬元現金，沒想到幾經查證聯繫，確認老翁的兒子陳姓男子，因頸椎椎間盤突出嚴重惡化，需要置換人工椎間盤，而自費的人工椎間盤還真是費用驚人，單片就要價25.5萬元至30萬元之間，而陳翁兒子一口氣要置換4片，手術費龐大，讓失業中的他無力負擔。

由於提領百萬元現金，員警不放心，在與醫院連繫後，決定全程護送老翁到醫院，老翁對於員警貼心的護鈔舉動不斷表達感謝，途中也忍不住向警方表示，自己年事已高，為了領這筆現金鉅款，連日來不斷奔波跑來跑去，真的很無奈，邊說邊頻頻搖頭的他，忍不住哽咽紅眼眶，讓員警也為陳翁的無私父愛感動。

南屯派出所所長江松泳呼籲，前往金融機構提鉅額現鈔，除須確認是否遭詐騙外，最好2人同行較為安全，亦可向所在地警察機關申請護鈔服務，以維自身及財產安全。