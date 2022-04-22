蘇晏霈自行到醫院做PCR採檢，結果為陰性。（民視提供）

演員張書偉、蘇晏霈17日共同出席電影版《婆婆》開鏡記者會，因同場演員楊銘威確診，加上張書偉經紀公司有同仁確診，目前張書偉被匡列居家隔離中，今他的PCR結果出爐，所幸為陰性。而蘇晏霈雖未接獲衛生局居家隔離通知，但為確保安全，21日自行到醫院做PCR採檢，今結果出爐也是陰性。

張書偉與蘇晏霈兩人也同時演出民視八點檔《黃金歲月》，民視公關表示張書偉在20日收到居家隔離通知前就沒進劇組，而蘇晏霈16日起也沒再進劇組，戲劇製播不受影響，蘇晏霈的工作行程也不受影響。

而電影版《婆婆》才剛開鏡就遇到楊銘威確診、張書偉與林筳諭（勇兔）都在居家隔離中，製作人陳慧玲昨天無奈表示，目前會依照中央防疫規範拍攝，演員除了上戲拿下口罩，所有幕前幕後人員都全程戴口罩，防疫組將採每小時酒精消毒1次，每天量3次體溫，並透露開拍前本來預定7天篩1次，買了1200份快篩試劑，花了近36萬，現在疫情嚴峻已改成3天快篩1次，也會先把楊銘威的班表取消，「這影響很大，但非常時期，大家一起撐過去。」