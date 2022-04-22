五一勞動節台鐵一班車也開不出來，交通部今（21）日宣布替代方案，交通部長王國材說，今天談這個應變計畫，其實心情很不好，台鐵因此而流失乘客，「工會要注意這一點，不要再傷害自己的忠誠乘客。」

王國材說，這次五一台鐵工會決議不加班，他要跟社會大眾表達對不起。「台鐵改革始作俑者就是我！」他參與台鐵總體檢小組，當時也提出組織改革，被工會拒絕；太魯閣之後，他也一直把組職改革當作提升的目標。

王國材說，台鐵員工是我們的資產，連假時他們都在加班，他也尊重他們這次不加班的選擇；但是交通部負責大眾運輸，我也一直呼籲台鐵員工五一上班，到五一之前他都不會放棄。杜微說，台鐵司機員在非天災情況下不開車，民國77年曾有過一次，然後就是這次。到現在為止，五一當天出勤的運務人力約有5成，車長約有3成，司機員出勤人數非常少，派不出司機員，因此五一表定列車全部停開。目前每天都在懇請同仁五一出勤，如果當天有司機員願意開車，會機動加班車，也會提前公告。因此而影響的車票，1年內可以全額退票。

王國材說，昨天《台鐵公司條例》通過初審，接下來還有1個月的朝野協商，本來工會版和政院版草案只有20％差距，昨天大家也看到朝野立委盡量在合理範圍內接受工會版本，差距縮小到10％。他坦言之前台鐵工會所提版本他都沒溝通，因為過去溝通被拒絕好幾次，接下來一個月他的門隨時開，歡迎工會來溝通，希望把最後10％差距拉近，「如果10％差距也消除，那不加班的理由是甚麼？我也請工會想一下，過去我到全國開15場說明會，你們為何都不溝通，等我送到立法院，你們才說要撤回。」

媒體問到，台鐵工會之前曾提到，萬一真的沒辦法協商，不排除端午、中秋、國慶也不加班，到時交通部還是用這一套應變計劃嗎？王國材說，他不期待這樣，不加班要有不加班的理由。五一應變計劃他一再說希望能備而不用，「今天談這個應變計畫，心情很不好，台鐵正在流失客人。工會要注意這一點，不要再傷害自己的忠誠乘客。」