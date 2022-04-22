華視跑馬出包 侯友宜：新聞資訊正確性最重要 12:082022/04/22 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華視跑馬出包 侯友宜：新聞資訊正確性最重要。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華視以快訊發布「新北市遭共軍導彈擊中」等錯誤訊息，引發民眾恐慌，新北市長侯友宜今日被問到此事時表示，新聞資訊正確性才是最重要的，也是民眾最關心的。 華視誤報共軍襲台 蔡碧仲：已涉國安 華視出包螺絲掉滿地 李貴敏：華視、NCC別想甩鍋基層 #華視 #新聞資訊 #正確性 #最重要 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬克宏批雷朋太親俄 6成民眾支持 04:102022/04/22 國際大事 世界地球日 民眾黨籲政府：推動碳價落實淨零碳排 12:402022/04/22 政治 稅額試算書減量35％ 省2千萬 04:102022/04/22 金融．稅務 桃園採檢僅2處 民眾排長龍苦等 04:102022/04/22 地方新聞 茂生農經、台榮股價飆 3月獲利落漆 04:102022/04/22 證券．權證 男扮國安局副局長4度騙走近5萬 超狂手法曝光 12:032022/04/22 社會 華視導彈烏龍釀恐慌 民眾黨：掛保證的NCC主委要負責 12:292022/04/21 政治 華視快訊接連出包 稱「大屯火山爆發」 他痛罵：失智了吧 00:182022/04/22 政治 聚焦再生醫療 打造生技護國神山 04:102022/04/22 產業特刊 李立群不甩抖音影片遭斷章取義 喊話上海民眾「多磕頭少說話」 08:042022/04/22 娛樂 華視董事長總經理請辭 綠營開噴：連2次出包一定有問題 11:502022/04/22 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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