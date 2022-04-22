醫院千金脫鞋踩椅遭阻暴走 光腳貼司機臉逼聞「香不香」還問：你的🐢頭乾淨嗎？

台中市1名年約30歲的醫院千金，19日搭乘Uber，卻因為在車上光腳丫遭李姓司機制止後，竟將自己腳掌身向前座貼在司機臉邊逼問「香不香?」還自稱文組學霸，家裡開醫院、黑白兩道都熟，被害司機昨晚在同事陪同下前往警局說明，但尚未決定是否提告?警方也查出，如果依照女囔下車點富大樓判斷，當地為眷村改建公寓，並非豪宅，因此女方身分仍未確定，如司機不提告，恐仍以違反社會秩序維護法送辦。

由於李男本身還有工作，案發急著離開派出所未製作筆錄，經警方持續通知後，昨天傍晚李男終於在車隊同事陪同下現身到派出所，雖然對於遭該名女子羞辱相當反感，但警方追問要不要報案，他則希望能夠再花2天想一想。

警方也表示，由於目前尚未成案，因此暫時未清查女方身分，但若李姓司機最後選擇不提告，因女方行為脫序恐影響安全，不排除用違反社會秩序法傳喚她到案。

對於女方自稱醫院千金，警方也表示，女子下車的國安路一帶，為過去眷村改建公寓，但是是否住在該處也無從得知。

根據了解，該位自稱醫院千金的女子，是在一處髮廊做完頭髮後，叫車要回自己住的豪宅，看似經濟狀況不錯，但誇張離譜行為已引起公憤。

根據了解，李姓司機平時有工作，平日兼差當Uber司機，當天開著自用的豐田汽車載客，楊女在台中市漢口路3段和華美街口附近一家美髮店洗完頭髮，在附近一家房仲公司前上車，表明要在國安街一處豪宅住處下車；不料途中經過台灣大道時，雙方卻與發生言語衝突。

根據臉書粉專「Tesla model3 多元計程車」20日下午貼出的三段影片，楊女先以用台語問李男「你在跟我嗆聲？」「你對女生也太沒禮貌了吧！」「客人怎麼坐是客人的事啦」。甚至出言不遜，飆出國罵三字經，又批李男自己車內才髒、充滿懸浮微粒；指控李男害她情緒受到創傷，批評李男很可怕、長相猥褻，並不斷重複逼問李男，「你的龜頭乾淨嗎？是不是渣男？有沒有打第三劑疫苗？有沒有逃漏稅？」是後來拒付車資，讓李男受不了，直接將車開到西屯區的何安派出所。

李男氣炸揚言提告，卻因趕著要去工作無法完成報案程序；影片曝光後，楊女脫序言行讓許多網友看傻眼，引發熱議，警方也將視李姓司機的司法動作決鄧下一步如何辦理。