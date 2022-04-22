警方查扣贓款、存摺等證物。（警方提供）

新北市三峽警方在今年1月初破獲以「假借貸」誘騙缺錢民眾上門，將被害者銀行帳戶充當詐欺人頭帳戶之詐騙集團，警方向上溯源追查後發現，背後有幫派份子操控，經長期蒐證，終於在本月份將主嫌簡姓男子等8人一網打盡，並查扣不法所得127萬元。

警方調查，1月份破獲之詐騙集團之作犯罪手法，是先於網路刊登借貸廣告，誘騙被害人交付帳戶存摺及申辦網路銀行並將被害人軟禁，隨後將被害人帳戶存摺、網銀交予詐騙集團上游充當人頭帳戶，該詐騙集團再以「假投資」手法詐騙民眾，致多名被害人遭詐騙匯款，以此手法謀取暴利。

警方獲報之後，攻堅逮捕嫌犯並成功救出人質，經深入調查嫌犯為竹聯幫仁堂明仁會分子，研判背後有黑幫勢力操控，因此持續向上追查，經長期蒐證後，於本月13日，分別於新北市三峽、桃園市大溪等地區，將主嫌簡性男子等8人逮捕到案並查扣新臺幣127萬餘元、人頭帳戶存摺等贓證物，並以組織犯罪、詐欺等罪嫌移送。

全案經新北地檢署檢察官複訊後並經新北地方法院審理，其中簡姓、賴姓首要份子，經新北地方法院裁定羈押禁見，另外幫派丁姓、黃姓成員分別以新臺幣30萬元、10萬元交保候傳。