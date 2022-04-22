國民黨團今和旅行、旅館及遊覽車相關業者召開記者會。（國民黨部提供）

【LIVE直播】三劑令重創旅遊業 國民黨怒批：草率決策造成三輸｜2022.04.22

國民黨今召開記者會，針對中央流行疫情指揮中心宣布，從今日起未打滿3劑疫苗者不得參加旅行團，與會的旅行業者呼籲，指揮中心應做好橫向溝通，在各項防疫工作上規劃完整配套，別讓旅遊業者手足無措，還平白蒙受經濟損失。

國民黨團今和旅行、旅館及遊覽車相關業者召開記者會，針對團體旅遊業者三劑令從今天起開始施行，王育敏稱，重創健身房業者、旅行和旅館業者、遊覽車業者的營運空間，指揮中心過往會議都會廣邀各部會共同討論，但這次決策卻是連交通部長都是看報紙才知道，顯示出指揮中心的粗暴專斷，並凸顯其策略極度草率，雖然陳時中後來被逼出面道歉，並採取補救措施，但傷害已經造成，無法彌補業者的損失。

台北市旅館商業同業公會理事長韋建華指出，政府的規定有不合理的地方，以清潔工為例，清潔工去醫院打掃可以不用打滿第三劑，但去旅館打掃卻要打滿第三劑，這不僅影響員工工作權，更涉及憲法層次問題。

遊覽車品質保障協會榮譽理事長鄭春綢直言，指揮中心政策轉彎，要求旅客打第三劑疫苗，嚴重造成消費者旅遊信心不足，連帶影響旅遊產業鏈上中下游退團，遊覽車業者從先前一車難求，到今天為止出車率不到兩成，許多業者面臨這波疫情，實在無法再支撐下去，她向政府提出六點呼籲：燃牌稅減徵、紓困貸款延展兩年、勞工薪資補貼、出車率營收銳減補貼、年度綜所稅金免徵、防疫物資補貼日期展延。

行業品質保障協會發言人李奇嶽稱，三劑令的政策凸顯政府的橫向協調出了很大問題，雖然陳時中有向行業致歉，但是傷害已經造成，且依照疫情現在的發展，不用宣布三劑令，遊客都已經跑光了，現在旅行團都退到八成以上。對此情況，李奇嶽呼籲政府，應協助旅遊業者營運薪資補助和特色團體旅遊補助。

針對旅遊業因中央草率決策產生的損失，國民黨最後提出三點主張：一是，政府應盡速介入協調旅行社與旅宿業者之間的退費糾紛，提供具體協助；其次，政府應設法補助旅遊業者因為草率決策而蒙受的相關經濟損失；最後，中央政府應儘速建立與旅遊業者的溝通平台與SOP，以利業者因應防疫規劃。