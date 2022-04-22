新冠肺炎疫苗第3劑強化規範22日上路。（蔡旻妤攝）

新冠肺炎疫苗第3劑強化規範22日上路。（蔡旻妤攝）

新冠肺炎疫苗第3劑強化規範22日上路，業者認為被為難。（蔡旻妤攝）

中央流行疫情指揮中心宣布新冠肺炎疫苗第3劑強化規範22日上路，包含遶境以及進香團、健身房、跟團旅遊，沒有打滿3劑不得參與，另國際三鐵賽23日將在台東舉行，選手須打滿2劑小黃卡及3天內快篩證明，健身房業者說，同樣是運動，觀賽人數眾多的國際賽事規範較寬鬆，只有健身業被為難；台東幾家健身房一早生意冷清。

台東健身業者江昊軒指出，21日晚間體育署才發布相關配套措施，22日一早就得開始施行，「為何每次都拖到最後一刻才公告」。

健身業者陳俊宏則表示，從未收到相關正式公文，必須自己從媒體或上網搜尋公告，而且怎麼每次都針對健身業者？他說，有會員向他反應，因身體情形不適合打第3劑，「不是打滿2劑就有防護效果嗎？」，雖有相關配套措施，可以出示快篩結果，但會員也說「健身房會籍及教練克動輒1、2年，哪有可能3天出示1次快篩結果？根本擾民」業者強調，目前先讓會員以請假方式來因應，但已預期未來將有一波退費潮。

此外，Challenge Taiwan國際三鐵賽23日將在台東舉行，規定工作人員打滿3劑外，鐵人選手也需提供打滿2劑小黃卡及3天內快篩證明。業者回應，同樣是運動，觀眾人數眾多的國際賽事規範，竟然比出入有會員制的健身房還要寬鬆，真的是被為難。