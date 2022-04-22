鎮瀾宮今天澄清說，廟方開會通知書寄出是星期天開會，怎可能會突然改時間，外界根本是不實謠傳、子虛烏有。（民眾提供）

大甲鎮瀾宮將於4月24日上午將舉行第十二屆第一次信徒代表大會，選出新任的董監事，外界視為是董事長顏清標的保衛戰。前信徒代表昨日深夜在臉書po文指稱，鎮瀾宮突然改成今（22）日突襲式選舉；鎮瀾宮特駁斥不實謠傳，強調開會通知公文已寄出，不可能臨時更改時間。

鎮瀾宮是傳統大甲53庄的守護神及信仰中心，在台中立委第二選區補選時，現任董事長顏清標及鎮瀾宮財務問題遭到綠營連番炮轟；24日信徒大會將改選董監事，預料將風雲再起。

市議員施志昌昨日質疑信徒代表產生過程不合法，已進入司法調查，要求暫停選舉；市府民政局指出，目前沒宗教法，也不符人民團體法，尊重宮廟組織章程。鎮瀾宮則強調，一切都依規定辦理，並無違法。

鎮瀾宮前信徒代表昨夜在個人臉書po文說，鎮瀾宮突然改成22日將舉行信徒代表大會。鎮瀾宮今天澄清說，廟方開會通知書寄出是星期天開會，怎可能會突然改時間，外界根本是不實謠傳、子虛烏有。