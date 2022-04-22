機構件廠新至陞(3679)第1季合併營收為9.38億元，年減33.13%，新至陞昆山廠區雖然仍處於復工申請待核准，但公司已取得出貨運輸許可，得以庫存出貨因應，停工衝擊逐漸降低，今天盤中股價逆勢走高。

大陸蘇州昆山地區陸續解封復工，雖然新至陞昆山新至升塑膠電子有限公司配合當地政府新冠肺炎防疫工作，原停工至4月19日因防疫措施延長，但公司已依規定提出復工申請，並取得出貨運輸許可，得以庫存出貨應急，停工對公司營運衝擊已逐漸降低。

由於第1季為傳統淡季，新至陞第1季合併營收為9.38億元，年減33.13%，原本公司預期，第2季起可望逐季成長，但4月營收受到昆山封城停工影響，第2季營運表現有待觀察。

因應環保趨勢，新至陞佈局具環保概念的水性噴塗線已有數年，目前昆山有兩條線，一條為3C產品，另一條為汽車產品，其中3C產品已經開始導入，汽車產品則因客戶考量尚未導入，不過由於油性噴塗在昆山地區已無法生產，預估未來都將以水性噴塗為主，而公司也在越南新廠建置水性噴塗產線，預計第3季逐步導入。

新至陞也在越南擴建新廠，預計2022第3季竣工並投產使用，新至陞預估，今年資本支出為1.31億元，主要用於越南廠設備需求。

新至陞董事長陳標福在日前法說會表示，隨著宅經濟需求逐漸下滑，今年將恢復過往趨勢，第1季相對比較淡，第3季是高峰，第4季會比第2季好一點。