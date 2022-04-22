為了讓寶寶一夜好眠之餘，也能讓家長睡的安心，Cubo Ai就推出了由「守護更多寶寶安全成長」理念出發，以獨家技術研發出全球首個AI智慧微動量監測器「Cubo Ai寶寶好眠板」，免穿戴設備即可監測寶貝在床上的微小動量，搭載4顆感測器的免接觸設備，為全球第一個AI智慧微動量監測器，只需要放置在寶寶的床墊下，一分鐘即可完成安裝，且偵測範圍為一般產品的4倍廣，能靈敏感應寶寶的每一個微小動量。

「Cubo Ai智慧寶寶攝影機」可根據月齡設定，精準偵測口鼻覆蓋、翻身與是否哭泣，甚至擁有記錄睡眠狀況和自動拍照、錄影的功能。（Cubo Ai提供）

然後搭配「Cubo Ai 智慧寶寶攝影機」使用，即可根據月齡設定，精準偵測口鼻覆蓋、翻身與是否哭泣，甚至擁有記錄睡眠狀況和自動拍照、錄影的功能，兩者搭配不僅可打造更全面的寶寶睡眠安全防護網，還能捕捉寶貝的可愛動態，半夜也為父母打造視覺與觸覺雙重安全防護，還能透過AI技術搭配專屬APP，詳細紀錄寶寶睡眠狀態，讓爸媽不再為寶貝睡眠安全憂慮，能安心好眠。