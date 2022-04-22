2家美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告，認為烏俄戰爭以及大陸封城問題將影響祥碩全年營收，但USB4將拉抬祥碩ASP表現，故分別維持2400元、2100元目標價，評等均維持加碼。

美系外資表示，文曄(3036)完成美金1.9億元首次海外存託憑證(GDS；Global Depositary Share)訂價，發行價格為每存託憑證單位美金12.18元，此次海外存託憑證為文曄首次海外公開發行，共發行1,560萬個海外存託憑證單位，換算為7,800萬股文曄普通股，將於盧森堡交易所掛牌，祥碩持有文曄約21%的股份，對祥碩的稀釋率為8.83%所有權和收益影響每年約為3%，故重申加碼評等，目標價2400元，預計雙方的合作關係不會發生任何變化。

美系外資強調，2021年祥碩15% 的營收額來自文曄，祥碩近期股價回落主要反映市場擔憂需求回落。

另外一家美系外則表示，祥碩第一季營收為14.63元，相較先前預期多出4%，預估主要是受到晶片組合需求復甦，預估祥碩第一季毛利率落在52.1%，也將其每股收益上調4%、達11元。

展望2022年，這家美系外資認為，有鑑於烏俄戰爭以及大陸封城問題，將衝擊歐洲、大陸市場，調降祥碩全年營收11%、至15.95億元，但仍看好隨著AMD 600新晶片組的發貨，將帶動祥碩動能自6月起回溫，加上下半年USB4貢獻將在下半年跟進，USB4也將拉抬祥碩ASP表現，故維持祥碩目標價2100元、評等加碼。