英國央行(BoE)行長貝利(Andrew Bailey)周四表示，央行正小心翼翼地走在解決通膨和避免經濟衰退之間的路上，目前勞動力市場的強度是一關鍵問題。

BoE在上個月軟化了升息必要性的措辭，主要是官員強調經濟面臨下行的風險，但此外，人們也擔心通膨會箝入到預期心理中。

貝利在一場活動中表示，我們正走在遏制通膨和實質所得遭衝擊之間兩者靠很近的路上，或者造成經濟衰退，或是把通膨壓制太多，都是有風險。

貝利說，他拒絕對已經失效的通膨目標發表任何評論。

自去年12月以來，英國央行已3次上調利率，調幅超過全球其它任何一家主要央行。市場預期，英國央行將在5月的下一次會議中再次上調利率。

貝利表示，目前最關鍵的問題是勞動力市場夠不夠堅強。

英國官方上周公佈資料顯示，英國失業率跌到近50年來最低水準。但是經過通膨飆升的調整後，英國企業獲利在2月出現自2013年以來最大幅度的縮水。

貝利表示，英國企業正面臨廣泛的招聘問題。「我們必須問自己一個問題，在經濟放緩情形下，勞動力市場在是否會在更長的時期內保持強勁」。