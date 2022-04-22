台北市商辦缺貨潮、指標辦公大樓租金頻頻創新高，據信義全球資產調查，台北市七大辦公商圈，就有26棟辦公大樓在近二年期間租金行情創下當棟新高，其中信義世貿商圈九棟最多。未來此商圈還有富邦A25、遠雄大巨蛋、信義行政中心地上權案及世貿三館地上權案陸續完工，可望再出現創記錄的指標案。

調查顯示，這波辦公租金狂漲中，創下租金新高的指標商辦大樓，除了信義世貿商圈有九棟外，復興南京商圈四棟，松江南京、南京四五段、站前西門、敦北民生等商圈各有三棟、敦南商圈則有一棟。

不僅新商辦租金上漲，老商辦租金漲勢也可觀，26棟租金創新高的商辦中，就有十棟屋齡超過30年，如敦北民生商圈的宏國大樓屋齡雖逾30年，二年前實價租金達每坪2,813元，除刷新當棟記錄，也高於商圈平均行情。

信義全球資產總經理柯宏安表示，即使疫情二年多來讓企業租賃搬遷決策稍遞延，不過台北市不少辦公大樓陸續進行都更危老重建，舊大樓拆除使得辦公供給面積更顯緊縮，即使有新完工商辦大樓，目前也多以自用為主，實際釋出市場的面積有限，使得區位及大樓條件好的指標性商辦租金持續上漲。

值得注意的是，頂級A辦聚集的信義世貿商圈，租金創新高的辦公大樓數量遠大於其它商圈，除了台北101大樓去年底攻頂新高的每坪5,000元外，新光信義金融大樓也逾每坪4,000元，華新麗華花旗大樓、遠雄金融中心也都逾每坪3,800元。

這些租金創新高的交易案，以面積5,00坪以下為大宗，主要由於早期市區商辦較少有大坪數規劃，近年企業總部增加，若基地面積條件許可，新A辦規劃時多會朝大坪數設計以吸引大型企業。對於有大坪數需求企業來說，未來要能找大面積辦公大樓的區域可有三方向，第一是信義計畫區，第二是等待市區內正在拆除改建大樓，第三則是可考慮往內科、南港、北士科等新興商圈，因腹地條件較大，更可提供中大型企業總部進駐所需的辦公空間。