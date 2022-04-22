陸軍澎湖防衛指揮部一名蔡姓上士，疑似因為缺錢花用，在網路上遭到不明人士以可以貸款為愰子，要求提供軍事機密換取酬勞，澎防部接獲舉報，發現蔡姓中士多次違規攜帶管制電子用品進入營區，同時竊走列為「極機密的」作戰計畫以及文書檔案交付給外人，高雄高分檢昨指揮調查局國安站人員，將蔡姓中士帶回訊問，凌晨檢察官諭知6萬元交保。

澎防部表示，昨天接獲高檢署通知後，立刻將蔡姓上士帶往調查單位訊問，經蔡員經訊問後交保。對於蔡員涉案急洩密密程度為何?澎防部表示，因本案屬於國防部管制案件，因此無法透露內容。另外也基於偵查不公開原則，不對外說明。

根據高等檢察署高雄分署發布新聞稿指出，現役軍人蔡姓上士任職澎防部期間，因需款應急，陷入網路軍人貸款廣告之誘境，遭某不詳男子誘導提供軍事機密以換取酬金，而自民國109年至111年間，多次違規攜帶電子設備進入營區，刺探、收集非屬其業務職掌之國軍內部文書檔案資料，且存放在其個人業務電腦內，並曾將其中機密等級為「極機密」之國家機密亦屬軍事機密之作戰計畫資料，洩漏、交付該不詳男子。涉嫌犯陸海空軍刑法、國家機密保護法及國家安全法等罪。

高檢署表示，本案是經檢舉人向澎防部舉發後，經澎防部呈報國防部政治作戰局暨所屬軍事安全總隊偵測清查，報由法務部調查局國家安全維護工作站(國安站)調查，並經國安站報請本署指揮偵辦。高檢署承辦檢察官李靜文於111年4月21日上午指揮國安站人員持搜索票前往蔡姓上士之澎湖營區辦公處所、住居所等地執行搜索。

蔡姓上士接受國安站人員詢問時，頗為配合，當晚並經移送本署檢察官複訊，深夜凌晨經檢察官諭知新台幣6萬元交保候傳。本署將就相關查扣物件及先前查證資料，綜合釐清，深入調查，究明其所涉犯行。