林開郡洋樓目前外觀。（基隆市文化局提供／陳敬哲基隆傳真）

林開郡洋樓目前內部。（基隆市文化局提供／陳敬哲基隆傳真）

林開郡洋樓是所有基隆人眾所皆知記憶，在高速公路交流道旁，一眼望去能感受到歷史氣派，卻又陳舊不堪蓋起神秘面紗，坊間也有許多繪聲繪影傳說，基隆市文化局歷經多年努力，終於說動屋主打開塵封30年房門。

基隆市文化局文化資產科長郭麗雅表示，林開郡洋樓建於1931年，位於旭川河及基隆港北面的交會處，不論在當時或現今都是非常精華地段，由於基隆是當時非常重要國際貿易樞紐，讓洋樓展現出不同既往建築樣貌。

塵封30多年再開門高難度；郭麗雅說明，雖然林開郡洋樓曾經開創風華，但在歲月洗禮下也漸漸黯淡，2018年正好文化部啟動「私有老建築保存再生計畫」，市政府努力找尋現在屋主不斷溝通，因2020年林開郡洋樓因年久失修，外牆剝落影響公安，屋主決定讓老屋再生。

郭麗雅強調，打開塵封30年大門要整修絕非易事，文化局都給予相當協助，屋主也在2021年6月18日簽署合作意向書，願意租借洋樓一樓空間，讓市政府改善騎樓空間與照明，在城市博覽會期間更能夠當作展區使用。

見一隅遙想基隆歷史與風華；郭麗雅補充，林開郡洋樓一樓當時就採用挑高設計，不論窗戶木框或房屋結構都非常講究，城博會時民眾可以感受到，林開郡洋樓在建成當下，給予當時人們的震撼與讚嘆，瞭解到基隆的華麗與淬鍊。